Мясников объяснил, как укрепить здоровье легких
Теледоктор в рамках программы «О самом главном» дал несколько советов, которые помогут улучшить состояние легких.
Он подчеркнул, что здоровье дыхательной системы зависит от разных и иногда даже неожиданных факторов.
Самый главный из них - осанка.
Она должна быть правильной, поскольку в случае, если человек сутулится, то и грудная клетка сужается, а значит, страдают легкие, которым невозможно расправиться и нормально функционировать.
Кроме этого, надо следить за весом.
Лишние килограммы негативно сказываются не только на внешности и общем состоянии, но и на объеме легких, они уменьшаются. Это может спровоцировать развитие болезней дыхательных путей.
Как подчеркнул Александр Мясников, нельзя забывать про дыхательную гимнастику.
Медик в телеэфире уточнил, что в Сети можно с легкостью найти массу полезных упражнений.
Опубликовано: Ангелина Крент
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