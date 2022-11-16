Мясников объяснил, как укрепить здоровье легких

Теледоктор в рамках программы «О самом главном» дал несколько советов, которые помогут улучшить состояние легких.

Он подчеркнул, что здоровье дыхательной системы зависит от разных и иногда даже неожиданных факторов.

Самый главный из них - осанка.

Она должна быть правильной, поскольку в случае, если человек сутулится, то и грудная клетка сужается, а значит, страдают легкие, которым невозможно расправиться и нормально функционировать.

Кроме этого, надо следить за весом.

Лишние килограммы негативно сказываются не только на внешности и общем состоянии, но и на объеме легких, они уменьшаются. Это может спровоцировать развитие болезней дыхательных путей.

Как подчеркнул Александр Мясников, нельзя забывать про дыхательную гимнастику.

Медик в телеэфире уточнил, что в Сети можно с легкостью найти массу полезных упражнений.