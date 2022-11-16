НАТО вместе с Польшей изучает информацию о падении ракет

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что НАТО и Польша вместе изучают информацию о падении ракет в Пшеводуве.

Одновременно Белый дом работает в координации с польским правительством для сбора дополнительных сведений об этом инциденте.

О падении ракет на польской территории стало известно вечером 15 ноября.

СМИ Польши сообщили, что ракеты были Российским. В Пентагоне заявили, что не располагают достаточными данными о ситуации.