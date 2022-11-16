НАТО вместе с Польшей изучает информацию о падении ракет
2022-11-16 00:50
РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что НАТО и Польша вместе изучают информацию о падении ракет в Пшеводуве.
Одновременно Белый дом работает в координации с польским правительством для сбора дополнительных сведений об этом инциденте.
О падении ракет на польской территории стало известно вечером 15 ноября.
СМИ Польши сообщили, что ракеты были Российским. В Пентагоне заявили, что не располагают достаточными данными о ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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