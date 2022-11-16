Медведев предложил изымать имущество недружественных стран в ответ на конфискацию российских активов
2022-11-16 01:13
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в случае конфискации российских зарубежных активов имущество недружественных стран также будет изыматься.
Он отметил, что у России не останется выбора, если после решения Генеральной ассамблеи ООН начнется «воровство» российских активов.
Медведев считает, что в ответ нужно будет изъять имущество иностранных компаний и инвесторов.
При этом он уточнил, что «они не отвечают за дураков из своих правительств». По словам Медведева, в России более чем на 300 млрд долларов ценностей и денег иностранных компаний.
Опубликовано: Светлана Репина
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