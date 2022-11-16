Медведев предложил изымать имущество недружественных стран в ответ на конфискацию российских активов

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в случае конфискации российских зарубежных активов имущество недружественных стран также будет изыматься.

Он отметил, что у России не останется выбора, если после решения Генеральной ассамблеи ООН начнется «воровство» российских активов.

Медведев считает, что в ответ нужно будет изъять имущество иностранных компаний и инвесторов.

При этом он уточнил, что «они не отвечают за дураков из своих правительств». По словам Медведева, в России более чем на 300 млрд долларов ценностей и денег иностранных компаний.