Президент Польши Анджей Дуда проводит переговоры с Байденом и с Зеленским

Представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды по международной проблематике Якуб Кумох сообщил, что глава государства проводит переговоры с Владимиром Зеленским.

До этого Дуда пообщался с президентом США Джо Байденом, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе переговоров обсуждается падение ракет в польской деревне Пшеводу.

Ранее в Брюсселе заявили, что ожидают запроса Польши на проведение консультаций с НАТО.