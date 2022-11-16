Президент Польши Анджей Дуда проводит переговоры с Байденом и с Зеленским
2022-11-16 01:18
Представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды по международной проблематике Якуб Кумох сообщил, что глава государства проводит переговоры с Владимиром Зеленским.
До этого Дуда пообщался с президентом США Джо Байденом, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В ходе переговоров обсуждается падение ракет в польской деревне Пшеводу.
Ранее в Брюсселе заявили, что ожидают запроса Польши на проведение консультаций с НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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