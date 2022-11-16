Американский адмирал Маллен предупрдил о риске начала третьей мировой войны

Американский адмирал в отставке Майк Маллен в интервью PBS рассказал, что есть иск превращения украинского конфликта в третью мировую войну.

По его словам, это произойдет в случае применения ядерного оружия.

Маллен призвал положить конец конфликту без применения ядерного оружия, отметив, что наступило очень опасное время.

Адмирал считает, что США близки к столкновению с Россией и считает, что украинский конфликт можно решить дипломатическим путем.