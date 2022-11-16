Американский адмирал Маллен предупрдил о риске начала третьей мировой войны
2022-11-16 01:24
Американский адмирал в отставке Майк Маллен в интервью PBS рассказал, что есть иск превращения украинского конфликта в третью мировую войну.
По его словам, это произойдет в случае применения ядерного оружия.
Маллен призвал положить конец конфликту без применения ядерного оружия, отметив, что наступило очень опасное время.
Адмирал считает, что США близки к столкновению с Россией и считает, что украинский конфликт можно решить дипломатическим путем.
Опубликовано: Светлана Репина
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