Перечень продуктов, ускоряющих процесс старения организма

Мнением поделилась врач-инфекционист Светлана Ищенко. Первое место в предложенном списке занимает белый хлеб.

Специалист утверждает, что некоторые продукты не только "крадут" молодость человека, но и способствуют развитию хронических болезней.

Желающим оттянуть момент старения, необходимо отказаться от белого хлеба и прочей выпечки из пшеничной муки высшего сорта.

Хорошей заменой будут хлебобулочные изделия из пророщенного зерна.

Не меньшую опасность представляют сахар и трансжиры. А еще маргарин, который лучше заменить сливочным маслом.

Следующий продукт, возможно, вызовет недоумение у многих. Это молоко, которое обычно считается полезным для организма.

Секрет в том, что на крупных фермах, разводящих коров, почти все животные, у которых берут молоко, вынашивают детенышей.

Врач утверждает, что в молоке беременных коров содержится гормон эстроген, и он вовсе не сулит человеку ничего хорошего.

Отказываться от молочной продукции, конечно, не стоит. По мнению Светланы Ищенко, следует отдать предпочтение творогу, простокваше, ряженке.