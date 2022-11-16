Yeni Akit: в Стамбуле было несколько взрывов

APS
2022-11-16 01:39

Издание Yeni Akit сообщает, что возгорание автомобиля в районе Фатих в Стамбуле сопровождалось несколькими взрывами.

Сообщается, что взрывы вызвали панику среди населения. Турецкая полиция расследует инцидент.

По данным издания, пожар начался в машине и распространился на другие автомобили. Затем последовали звуки взрывов.

На данный момент известно о шести поврежденных автомобилях.

Опубликовано: Светлана Репина