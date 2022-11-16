Yeni Akit: в Стамбуле было несколько взрывов
2022-11-16 01:39
Издание Yeni Akit сообщает, что возгорание автомобиля в районе Фатих в Стамбуле сопровождалось несколькими взрывами.
Сообщается, что взрывы вызвали панику среди населения. Турецкая полиция расследует инцидент.
По данным издания, пожар начался в машине и распространился на другие автомобили. Затем последовали звуки взрывов.
На данный момент известно о шести поврежденных автомобилях.
Опубликовано: Светлана Репина
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