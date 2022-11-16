Китайские женщины повально делают операцию на верхнем веке

Это помогает им округлить глаза и хотя бы немного приблизиться к внешности европеек.

Новые стандарты красоты в Поднебесной диктуют, что представительницы прекрасного пола должны выглядеть, как куклы.

Сейчас в странах Азии, в том числе в Китае, очень популярна операция на верхнем веке.

Сертификат на нее обычно родители дарят дочерям на 18-летие. Это делается, чтобы немного "раскрыть" глаза и хотя бы отчасти походить на европеек.

По этой же причине девушки пользуются светлой пудрой и тональным кремом, чтобы кожа выглядела более светлой.

А многие эстрадные звезды Китая стремятся быть похожими на кукол. Это новый тренд, который выработался за последние 10 лет.

Образ нежной девочки или дерзкого подростка тоже требует от женщин Китая ложиться под нож пластического хирурга.

Но красота требует жертв, поэтому китаянкам приходится на них идти.