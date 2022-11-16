Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал падение ракет в Польше
2022-11-16 01:43
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс следит за ситуацией, а его члены ведут консультации по поводу падения ракет в Польше.
Это заявление он сделал после телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой.
Столтенберг подчеркнул, что сейчас важно установить все факты, а также сообщил, что выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью людей.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате падания ракет в Люблинском воеводстве Польши.
Опубликовано: Светлана Репина
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