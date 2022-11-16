Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал падение ракет в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс следит за ситуацией, а его члены ведут консультации по поводу падения ракет в Польше.

Это заявление он сделал после телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас важно установить все факты, а также сообщил, что выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью людей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате падания ракет в Люблинском воеводстве Польши.