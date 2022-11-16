Палата депутатов в Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме в России»
2022-11-16 01:47
Палата депутатов парламента Чехии принял резолюцию о «террористическом режиме» в России.
Сообщается, что такое решение соответствует резолюции ПАСЕ. В поддержку данного решения отдали свои голоса 129 депутатов из 159.
В основном против голосовали представители движения «Свобода и прямая демократия».
В резолюции говорится от атаках на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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Палата депутатов в Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме в России»
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