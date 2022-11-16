Палата депутатов в Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме в России»

Палата депутатов парламента Чехии принял резолюцию о «террористическом режиме» в России.

Сообщается, что такое решение соответствует резолюции ПАСЕ. В поддержку данного решения отдали свои голоса 129 депутатов из 159.

В основном против голосовали представители движения «Свобода и прямая демократия».

В резолюции говорится от атаках на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры Украины.