Палата депутатов в Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме в России»

APS
2022-11-16 01:47

Палата депутатов парламента Чехии принял резолюцию о «террористическом режиме» в России.

Сообщается, что такое решение соответствует резолюции ПАСЕ. В поддержку данного решения отдали свои голоса 129 депутатов из 159.

В основном против голосовали представители движения «Свобода и прямая демократия».

В резолюции говорится от атаках на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Опубликовано: Светлана Репина