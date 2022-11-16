Глава МВБ США Майоркас: использование ядерного оружия в Европе не навредит здоровью американцев
2022-11-16 01:53
Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что гипотетическое использование ядерного оружия в Европе не нанесет вреда здоровью американцев.
Он отметил, что США обеспокоены заявлениями России о ядерном оружии, однако не считают, что ядерный взрыв создаст угрозу для населения страны.
Майоркас уточнил, что сейчас в Соединенных Штатах не наблюдается серьезных радиационных угроз.
Что касается ядерной атаки на американской территории, в МВБ считают ее вероятность очень низкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Глава МВБ США Майоркас: использование ядерного оружия в Европе не навредит здоровью американцев
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