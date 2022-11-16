Глава МВБ США Майоркас: использование ядерного оружия в Европе не навредит здоровью американцев

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что гипотетическое использование ядерного оружия в Европе не нанесет вреда здоровью американцев.

Он отметил, что США обеспокоены заявлениями России о ядерном оружии, однако не считают, что ядерный взрыв создаст угрозу для населения страны.

Майоркас уточнил, что сейчас в Соединенных Штатах не наблюдается серьезных радиационных угроз.

Что касается ядерной атаки на американской территории, в МВБ считают ее вероятность очень низкой.