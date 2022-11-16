Президент Евросовета Мишель созывает срочную встречу лидеров ЕС на саммите G20

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован инцидентом с падением ракет в Польше.

Он заявил, что созывает срочную встречу лидеров стран Евросоюза на саммите G20, который сейчас проходит в Индонезии.

Мишель отметил, что остается на связи с польским правительством и членами Евросовета.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате падения ракет.