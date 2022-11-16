В Польше воинские части повысили уровень боевой готовности
2022-11-16 02:16
Боевая готовность некоторых воинских частей Вооруженных сил Польши повысили боевую готовность после попадания ракет.
Воинские части Вооруженных сил Польши повысили уровень боевой готовности после попадания ракет, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Речь идет о ряде армейских частей и подразделений других силовых структур, уточнил он.
"В связи с инцидентом с попаданием ракет, реализованы процедуры, предусмотренные в данной ситуации", - сказал Мюллер.
Ранее сообщалось о падении неустановленных ракет на территорию приграничного с Украиной Люблинского воеводства Польши.
Опубликовано: Максим Алексеев
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