В Польше воинские части повысили уровень боевой готовности

Боевая готовность некоторых воинских частей Вооруженных сил Польши повысили боевую готовность после попадания ракет.

Воинские части Вооруженных сил Польши повысили уровень боевой готовности после попадания ракет, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Речь идет о ряде армейских частей и подразделений других силовых структур, уточнил он.

"В связи с инцидентом с попаданием ракет, реализованы процедуры, предусмотренные в данной ситуации", - сказал Мюллер.

Ранее сообщалось о падении неустановленных ракет на территорию приграничного с Украиной Люблинского воеводства Польши.