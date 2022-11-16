МИД Польши заявил о российском происхождении упавшей ракеты
2022-11-16 02:42
В МИД Польши заявили, что ракета, упавшая в Люблинском воеводстве была произведены в России.
Упавшая в Люблинском воеводстве ракета была произведена в России, заявили в МИД Польши.
"В 15.40 на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве упала ракета российского производства. В результате инцидента погибло два человека", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом ряд воинских частей приведены в состояние боевой готовности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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