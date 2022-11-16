Германия завершила строительство первого плавучего терминала для сжиженного газа
2022-11-16 02:53
Германия завершила строительство своего первого плавучего терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен на Северном море.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Вильгельмсхафен начнет функционировать в конце года, как и второй плавучий терминал в порту Северного моря Брунсбюттель.
Плавучий блок хранения и регазификации будет пришвартован к расширенному причалу и позволит регазифицировать СПГ, прибывающий на специальных танкерах.
Новая портовая инфраструктура будет оборудована для перехода на импорт низкоуглеродных источников энергии, таких как водород.
Опубликовано: Светлана Репина
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