Германия завершила строительство первого плавучего терминала для сжиженного газа

Германия завершила строительство своего первого плавучего терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен на Северном море.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Вильгельмсхафен начнет функционировать в конце года, как и второй плавучий терминал в порту Северного моря Брунсбюттель.

Плавучий блок хранения и регазификации будет пришвартован к расширенному причалу и позволит регазифицировать СПГ, прибывающий на специальных танкерах.

Новая портовая инфраструктура будет оборудована для перехода на импорт низкоуглеродных источников энергии, таких как водород.