Полиция и спецслужбы Польши приведены в повышенную готовность
2022-11-16 02:58
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что полиция и все спецслужбы страны приведены в повышенную готовность после падения ракет в Люблинском воеводстве.
По его словам, в состоянии повышенной готовности находятся также погранохрана и пожарные службы.
Моравецкий сказал, что Польша усиливает мониторинг воздушного пространства совместно с союзниками.
Ранее сообщалось, что Польша привлекла международных экспертов к расследованию инцидента с падением ракет.
Опубликовано: Светлана Репина
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