Полиция и спецслужбы Польши приведены в повышенную готовность

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что полиция и все спецслужбы страны приведены в повышенную готовность после падения ракет в Люблинском воеводстве.

По его словам, в состоянии повышенной готовности находятся также погранохрана и пожарные службы.

Моравецкий сказал, что Польша усиливает мониторинг воздушного пространства совместно с союзниками.

Ранее сообщалось, что Польша привлекла международных экспертов к расследованию инцидента с падением ракет.