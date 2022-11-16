В США опасаются кибератак из России
2022-11-16 03:02
Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что американские власти опасаются российских кибератак.
Он пояснил, что такие опасения возникли в связи с критикой спецоперации РФ на Украине.
В США Россию считают значительной угрозой для критической инфраструктуры, сетей и информации.
Майоркас отметил, что российские хакеры владеют средствами кибершпионажа, атак и влияния.
Опубликовано: Светлана Репина
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