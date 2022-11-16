В США опасаются кибератак из России

Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что американские власти опасаются российских кибератак.

Он пояснил, что такие опасения возникли в связи с критикой спецоперации РФ на Украине.

В США Россию считают значительной угрозой для критической инфраструктуры, сетей и информации.

Майоркас отметил, что российские хакеры владеют средствами кибершпионажа, атак и влияния.