Президент Польши Дуда: нет точных доказательств того, кто выпустил ракеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у властей страны нет точных данных о том, кто выпустил ракеты, упавшие на польской территории.

Он отметил, что сейчас ведутся следственные мероприятия и выразил уверенность в том, что следователи выяснят происхождение ракет.

По его мнению, это была российская ракета, однако однозначных доказательств пока нет.

Дуда также напомнил, что переда падением ракет целый день продолжалась массированная российская атака на Украину.