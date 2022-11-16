Байден: маловероятно, что ракеты прилетевшие в Польшу- российские

По предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России, заявил президент США Джо Байден.

16 ноября утром ряд информационных средств сообщило, что президент США Джо Байден сообщил на брифинге по итогам встречи с лидерами G7 и представителями ЕС на Бали, где они находятся для участия в саммите G20 усомнился, что упавшие в Польше ракеты были запущены из России.

Байден добавил, что есть предварительная информация, которая версию о российском происхождении ракеты не подтверждает так, как судя с точки зрения траектории маловероятно, что ракеты были выпущены из России, но будет проведено расследование.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.