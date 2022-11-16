Байден: маловероятно, что ракеты прилетевшие в Польшу- российские
По предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России, заявил президент США Джо Байден.
16 ноября утром ряд информационных средств сообщило, что президент США Джо Байден сообщил на брифинге по итогам встречи с лидерами G7 и представителями ЕС на Бали, где они находятся для участия в саммите G20 усомнился, что упавшие в Польше ракеты были запущены из России.
Байден добавил, что есть предварительная информация, которая версию о российском происхождении ракеты не подтверждает так, как судя с точки зрения траектории маловероятно, что ракеты были выпущены из России, но будет проведено расследование.
15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.
Опубликовано: Елена Калиновская
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