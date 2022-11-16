CNN: самолет НАТО отследил ракету прилетевшую в Польшу
CNN: самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польшу, данные переданы альянсу.
В среду утром РИА Новости сообщают, что телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО заявил, что натовские самолеты осуществляют регулярное наблюдение за Украиной с начала специальной военной операции России и в этот раз воздушное судно, наблюдало за событиями на Украине и отследило ракету.
Телеканал сообщает, что разведданные с радарными метками были предоставлены НАТО и Польше, но источник не сообщает, кто пустил ракету и откуда.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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