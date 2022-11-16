Associated Press: ракета прилетевшая в Польшу была выпущена с Украины

Associated Press сообщает, что ракета попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками.

В среду утром одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщает, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

Ранее утром СМИ сообщили, что самолет НАТО отследил ракету, упавшую на территории Польши, все данные были переданы Варшаве и Североатлантическому альянсу.