Голливуд отдыхает: через 22 года после разлуки супермодель Наталья Водянова нашла свою родную сестру

Ранее было известно, что у звезды подиума две сестры, но была и третья. Родство удалось установить с помощью ДНК.

Супермодель раскрыла свою семейную тайну в интервью журналу Vogue. Оказывается, Наталья Водянова недавно нашла свою младшую сестру по имени Дженна.

Дженнифер Бернс (полное имя девушки) была удочерена в 2000-м году парой из США. Несколько лет назад Дженна сделала ДНК-тест и при помощи специального сервиса узнала: ее сестра - Наталья Водянова.

В семье будущей звезды подиума девочку звали Машей. Отец ребенка после ее рождения отказался помогать их семье. 18-летняя на тот момент Наталья предложила отдать кроху на удочерение, чтобы ее судьба была лучшей, чем у сестер, сообщает СтарХит.

У сестер, которые вновь обрели друг друга, обнаружилась внешняя схожесть.

Когда финансовая ситуация стабилизировалась, Водянова делала попытки найти сестру, но эти поиски не увенчались успехом.

Супермодель не раз рассказывала о своей тяжелой жизни в пору ее детства и юности. «У мамы было несколько несчастливых отношений, в том числе и с моим отцом. Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате - без ничего. Мама очень много и очень тяжело работала», — делилась Наталья.