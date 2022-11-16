Голливуд отдыхает: через 22 года после разлуки супермодель Наталья Водянова нашла свою родную сестру
Ранее было известно, что у звезды подиума две сестры, но была и третья. Родство удалось установить с помощью ДНК.
Супермодель раскрыла свою семейную тайну в интервью журналу Vogue. Оказывается, Наталья Водянова недавно нашла свою младшую сестру по имени Дженна.
Дженнифер Бернс (полное имя девушки) была удочерена в 2000-м году парой из США. Несколько лет назад Дженна сделала ДНК-тест и при помощи специального сервиса узнала: ее сестра - Наталья Водянова.
В семье будущей звезды подиума девочку звали Машей. Отец ребенка после ее рождения отказался помогать их семье. 18-летняя на тот момент Наталья предложила отдать кроху на удочерение, чтобы ее судьба была лучшей, чем у сестер, сообщает СтарХит.
У сестер, которые вновь обрели друг друга, обнаружилась внешняя схожесть.
Когда финансовая ситуация стабилизировалась, Водянова делала попытки найти сестру, но эти поиски не увенчались успехом.
Супермодель не раз рассказывала о своей тяжелой жизни в пору ее детства и юности. «У мамы было несколько несчастливых отношений, в том числе и с моим отцом. Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате - без ничего. Мама очень много и очень тяжело работала», — делилась Наталья.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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