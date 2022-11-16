Тигр расцарапал лицо легендарному дрессировщику Эдварду Запашному
Он сам рассказал об этом в соцсетях и призвал всех не переживать за него: тигр не нападал, а просто неудачно взмахнул лапой.
Эдгард Запашный травмирован тигром во время дрессировки животных. Дрессировщик был вынужден обратится за помощью в клинику.
46-летний дрессировщик в соцсетях выложил видео из приемной доктора, где ему вытирают кровь с лица. У Запашного также кровь во рту, большой подтек около правого глаза и щеки.
"Все равно об этом узнает пресса, потому лучше сам расскажу. На репетиции за лицо меня зацепил молодой тигр Рой. Это не атака, чтобы убить меня. Он просто отмахнулся лапой, а я в этот момент отвлекся на своего молодого помощника. Сам виноват, моя ошибка", - рассказал о происшествии Эдгард.
Легендарный дрессировщик подчеркнул, что переживать за него не стоит. Он несколько часов пробудет в больнице, отдохнет и опять вернется к тренировкам животных.
Эдгард Запашный, несмотря на руководящую должность в цирке, продолжает выходить на арену и постоянно занимается дрессировками тигров вместе с командой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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