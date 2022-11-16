Кошка Соня стала постоянной напарницей в рейсах водителя грузовика из Беларуси

Виталий Коновалик пожалел брошенного котенка и поселил у себя в машине. Теперь они вместе катаются по России и планируют вскоре выезд за границу.

Свою новую подругу водитель большегруза нашел на заправке - по пути между Челябинском и Уфой. Котенок привлек к себе внимание жалобным писком.

Виталий Коновалик - шофер из Минска - обустроил комфортное проживание пушистого питомца прямо в грузовике.

В доме на колесах имеется лоток, место для сна и игр, уголок для приема пищи. Кошечка Соня сопровождает водителя во всех рейсах, скрашивая досуг во время длинных переездов.

За несколько месяцев мурлыка успела заметно подрасти. Вместе "напарники" объездили уже много российских городов. Следующие по плану - зарубежные поездки.

Виталий Коновалик:

«Чтобы она ездила со мной, мы уже с супругой съездили в ветеринарную клинику, сделали ей паспорт, вживили чип. Вот уже первый укол сделали, через несколько недель — второй, и она будет готова к пересечению границ, то есть будет ездить со мной. Будет моим напарником»

Недавно белорусский дальнобойщик снял и выложил в сеть видеоролик о веселых шоферских буднях, которые он теперь проводит в обществе своей любимицы.

Соня в короткие сроки стала настоящей звездой интернета и заработала множество лайков.