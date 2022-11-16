CNN: Трамп заявил об участии в выборах президента США В 2024 году
Представители Дональда Трампа подали заявку на участие в президентских выборах в 2024 году.
Представители Дональда Трампа подали заявку в Федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США в 2024 году, передает CNN.
"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента США чтобы снова сделать Америку великой", - сказал Трамп.
Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2020 годы. В 2020 году баллотировался на второй президентский срок, но проиграл Джо Байдену.
Опубликовано: Максим Алексеев
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