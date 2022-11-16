На концерте в Красноярске Лолита убедила семейную пару не разводиться

Она спустилась в зал, чтобы пообщаться со зрителями, решившими разорвать брак, и в итоге красноярцы поцеловались.

Во время своего концерта в Красноярске Лолита Милявская попыталась отговорить семейную пару от развода, сообщает КП.

Как оказалось, муж одной из зрительниц поднялся на сцену и пожаловался, что жена намерена развестись с ним. Певица не стала пускать эту историю на самотек и сразу спустилась в зал.

"Оля, иди сюда! Ты что, статистику не знаешь? - обратилась звезда к красноярке. - Уведут сразу же".

Подойдя поближе, певица расспросила женщину о причинах развода. Та призналась, что "достало все".

Узнав, что пара вместе двадцать лет, Лолита ахнула. "Со мной ни один мужик не жил столько! Если не пьет, не разводись. Бывает иногда?", - продолжила беседу Милявская. И спросила: а кто купил билет на концерт?

Женщина ответила, что - она. После чего звезда подвела зрительницу к мужу и запела песню «Целуй до взрывов водородных». Под эти слова и алодисменты всего зала пара обнялась и поцеловалась.