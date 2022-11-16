Эмигрировавший в Израиль Михаил Шац признался, что тоскует по Питеру

Юморист живет там со старшей дочерью Софьей и учит иврит. Он уже получил свидетельство, подтверждающее знание начального уровня языка.

Михаил Шац, признанный в России иноагентом, признался в тоске по Родине. Артист живет в Израиле уже восьмой месяц, однако привыкнуть к этому и смириться с реальностью до конца ему пока не удается, сообщает 5-tv.ru.

Шоумен с ностальгией вспомнил, как отдыхал в родном Санкт-Петербурге. «Угнетает, что скоро Новый год, я начинаю думать, как же хочется под Питер, в уютный деревянный домик, но нет… Такие вот вещи периодически накатывают», — признался Шац.

Михаил не знает, сможет ли он когда-нибудь вернуться в Россию. Потому, чтобы меньше тосковать, бросает все силы на работу. У него уже состоялись некоторые концерты за границей и запланированы новые.

«Единственный рецепт справиться с этим - нагрузить себя максимально, чтобы не было времени на эмоциональные горки, которые я преодолеваю восьмой месяц», — рассказал артист.

Свой отъезд и отношение к спецоперации, в отличие от его бывшей супруги Татьяны Лазаревой, Шац не особо афишировал. Юморист дал всего единственное интервью, в котором признался: после начала СВО ему стало страшно, и жизнь в России показалась «невыносимой».

Он также добавил, что, если бы не решение дочери, остался бы в России.