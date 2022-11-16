Associated Press: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной

Агентство Associated Press со ссылкой на источники среди высших американских чиновников сообщило о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.

По информации источников, вооруженные силы Украины запустили эту ракету, чтобы сбить приближающуюся российскую ракету. Судя по этим данным, можно полагать, что запуск оказался неудачным и украинская ракета упала на польской территории.

Также о непричастности России к инциденту с ракетами в Польше заявил президент Турции Эрдоган. По его словам, в ходе своего общения с канцлером Германии Шольцем он получил информацию о том, ракеты на польской территории могли упасть по причине технической ошибки.