Associated Press: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной
Агентство Associated Press со ссылкой на источники среди высших американских чиновников сообщило о том, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками.
По информации источников, вооруженные силы Украины запустили эту ракету, чтобы сбить приближающуюся российскую ракету. Судя по этим данным, можно полагать, что запуск оказался неудачным и украинская ракета упала на польской территории.
Также о непричастности России к инциденту с ракетами в Польше заявил президент Турции Эрдоган. По его словам, в ходе своего общения с канцлером Германии Шольцем он получил информацию о том, ракеты на польской территории могли упасть по причине технической ошибки.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Associated Press: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной
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