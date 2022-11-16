НАСА отправило свою самую большую ракету на Луну - началась программа Artemis

НАСА запустило в космос ракету SLS и космический корабль Orion. Это символическое начало программы Artemis 1, в рамках которой человек впервые за более чем полвека ступит на Луну.

После многих лет подготовки и четырех отмененных запусков НАСА наконец-то запустило ракету SLS и космический корабль Orion к Луне. Так начинается долгожданная миссия Artemis 1, которая является символическим началом всей лунной программы Artemis.

Это первый полет крупнейшей ракеты-носителя НАСА со времен "Сатурн-5". Поэтому до последних моментов было много неуверенности в том, сможет ли SLS запустить корабль Orion в космос без каких-либо препятствий. НАСА много раз проверяло и тестировало ракету, но не обошлось без проблем.

За 10 минут до запуска НАСА остановило обратный отсчет и заказало получасовой перерыв. Причиной стали (как и во второй попытке в сентябре) течи, обнаруженные при заправке топливных баков. Примерно через 40 минут ожидания отсчет возобновился, и запуск прошел без особых проблем.

Через две минуты и 12 секунд после запуска от активной зоны ракеты SLS отделились два твердотопливных ускорителя. Через минуту был сброшен обтекатель служебного модуля, а через 8 минут после старта выключились двигатели основной ступени ракеты SLS. Космический корабль Orion отделился от корпуса мощной ракеты НАСА еще через 12 секунд.

Через 18 минут после старта началось развертывание солнечных батарей уже выпущенного Orion, что заняло около 12 минут. Orion все еще находится в непосредственной близости от Земли и проведет следующие несколько минут, готовясь к полету к Луне. Последний запуск двигателей состоится через 1,5 часа после старта, а еще через два часа от Orion отделится ICPS, то есть разгонный блок ракеты SLS.

Artemis 1 — первая миссия программы Artemis, которая доставит американцев на Луну. А пока корабль Orion совершит беспилотный облет Луны (на борту три манекена) и вернется на Землю. В следующем году астронавты отправятся в аналогичную миссию (в рамках Artemis 2), а в 2025 году должна состояться пилотируемая посадка на Silver Globe (Artemis 3). НАСА надеется, что в будущем программа также позволит впервые ступить на Марс.