Эрдоган: Россия не имеет отношения к ракетам, упавшим в Польше

Как заявил президент Турции Эрдоган, Россия непричастна к инциденту с ракетами, упавшими на территории Польши и повлекшими гибель двух польских граждан.

По словам турецкого лидера, у него состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сообщил, что падение ракет может быть следствием технической ошибки.

Слова Эрдогана подтверждает информационное агентство Associated Press. Оно получило информацию сразу от нескольких источников в американской администрации, которые сообщили, что упавшие в Польше ракеты были выпущены, скорее всего, вооруженными силами Украины для поражения приближающихся российских ракет, но не попали в цель и долетели до Польши, где в результате их падения погибло два человека.