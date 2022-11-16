Эрдоган: Россия не имеет отношения к ракетам, упавшим в Польше
Как заявил президент Турции Эрдоган, Россия непричастна к инциденту с ракетами, упавшими на территории Польши и повлекшими гибель двух польских граждан.
По словам турецкого лидера, у него состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем, который сообщил, что падение ракет может быть следствием технической ошибки.
Слова Эрдогана подтверждает информационное агентство Associated Press. Оно получило информацию сразу от нескольких источников в американской администрации, которые сообщили, что упавшие в Польше ракеты были выпущены, скорее всего, вооруженными силами Украины для поражения приближающихся российских ракет, но не попали в цель и долетели до Польши, где в результате их падения погибло два человека.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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