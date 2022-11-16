Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракеты в Польше
Президент Турции Тайип Эрдоган уверен, что Россия ни имеет отношения к падению ракеты на территории польского государства.
16 ноября президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что Анкара уважает позицию Москвы, представители которой заверяют, что российские войска не имеют отношения к падению ракеты на территории Польши. Вместе с тем в ночь среды Министерство иностранных дел Польши сообщило, что в землях польского государства упала именно российская ракета.
Пресс-служба Министерства обороны России опровергает данные польского МИДа, заверяя, что российские войска не наносили ракетных ударов вблизи польско-украинской границы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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