Associated Press: Упавшая на Польшу ракета была запущена с территории Украины
Предварительные данные свидетельствуют о том, что ракета, поразившая деревню Пшеводово в Польше во вторник, была запущена ВСУ в рамках противоракетной обороны, пишет Associated Press со ссылкой на три источника в администрации США.
AP отмечает, что все три источника запросили анонимность. Агентство также отмечает, что эти сообщения противоречат более ранней информации от его источников, которые во вторник вечером сообщили, что российские ракеты поразили территорию Польши.
В ночь со вторника на среду по польскому времени президент Джо Байден на вопрос журналистов, была ли запущена ракета, упавшая на Пшеводово, из России, ответил, что "имеется предварительная информация, которая этому противоречит".
"Я не хочу делать предварительных выводов, пока мы полностью не установим это, но с точки зрения траектории крайне маловероятно, что ракета была запущена с территории России", — сказал президент США.
Во вторник днем произошел взрыв в Пшеводове в районе Грубешув недалеко от границы с Украиной. Два человека погибли. Поздно вечером МИД Польши сообщил что туда упала "ракета российского производства".
Опубликовано: Николай Скира
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