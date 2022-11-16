WP: глава ЦРУ Бёрнс провёл тайные переговоры с Зеленским в Киеве

Издание Washington Post утверждает, что лидер американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс встретился с Владимиром Зеленским.

16 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что возглавляющий ЦРУ Ульям Бёрнс днём ранее тайно прибыл в Киев, где провёл двухсторонние переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Накануне Бёрнс также встречался с главной Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным на территории турецкой Анкары.

По словам Уильяма Бёрнса, до осуществления закрытых переговоров с Нарышкиным Вашингтон уведомил Киев о намерении их провести, а целью переговоров было недопущение применения ядерного оружия.