WP: глава ЦРУ Бёрнс провёл тайные переговоры с Зеленским в Киеве
Издание Washington Post утверждает, что лидер американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс встретился с Владимиром Зеленским.
16 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что возглавляющий ЦРУ Ульям Бёрнс днём ранее тайно прибыл в Киев, где провёл двухсторонние переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Накануне Бёрнс также встречался с главной Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным на территории турецкой Анкары.
По словам Уильяма Бёрнса, до осуществления закрытых переговоров с Нарышкиным Вашингтон уведомил Киев о намерении их провести, а целью переговоров было недопущение применения ядерного оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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