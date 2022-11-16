Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
Как заявил заместитель председателя Совета безопасности России, инцидент с упавшими на территории Польши ракетами свидетельствует о готовности Запада к дальнейшей эскалации международной напряженности.
Это заявление Дмитрий Медведев опубликовал в своем официальном твиттер-аккаунте. По мнению политика, история с украинским ракетным ударом по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой.
Из этих слов Медведева можно сделать вывод: он убежден, что упавшие в Польше ракеты были выпущены украинскими вооруженными силами. Зампредседателя Совбеза России полагает, что это преднамеренная провокация, направленная на усиление эскалации в регионе и свидетельствующая о том, что Запад готовится к мировой войне.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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