ФСБ задержала дипломата Польши при получении взятки за ввоз алкоголя в РФ

Агенты ФСБ задержали польскую женщину-дипломата при получении взятки в размере 20 тысяч евро.

Днём среды центр Федеральной службы безопасности России по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ведомства произвели задержание польского дипломата, которая получила взятку в размере 20 тысяч евро за контрабанду алкогольных напитков на территорию российского государства.

По данным ФСБ, за участие в нелегальном провозе алкоголя задержаны также три россиянина, а польская гражданка обязана покинуть территорию РФ за неделю.