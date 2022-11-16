ФСБ задержала дипломата Польши при получении взятки за ввоз алкоголя в РФ
Агенты ФСБ задержали польскую женщину-дипломата при получении взятки в размере 20 тысяч евро.
Днём среды центр Федеральной службы безопасности России по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ведомства произвели задержание польского дипломата, которая получила взятку в размере 20 тысяч евро за контрабанду алкогольных напитков на территорию российского государства.
По данным ФСБ, за участие в нелегальном провозе алкоголя задержаны также три россиянина, а польская гражданка обязана покинуть территорию РФ за неделю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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