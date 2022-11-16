Новый пожар в Стамбуле спровоцирован серией взрывов автомобилей

В турецком Стамбуле произошёл взрыв нескольких автомобилей, что изначально было расценено как теракт, однако позднее эта информация не подтвердилась.

16 ноября информационное агентство Yeni Akit сообщило, что прошлым вечером в Стамбуле произошёл взрыв автомобиля на одной из оживлённых улиц, который повредил пять других машин, воспламенив их. По данным журналистов, произошедшее вызывано не террористическим актом, а технической неисправностью транспортного средства.

Накануне в Стамбуле был совершён теракт, жертвами которого стали 6 человек, а ранения получили не менее 50, трое из которых являются гражданами России.