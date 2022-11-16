Первая на Земле страна заявила об уходе в метавселенную и создании своей цифровой копии

Речь идет о государстве Тувалу в Океании, которому принадлежит 26 км2 территории суши, а население составляет 11 тысяч человек.

Острова Тувалу в Тихом океане были открыты европейцами в XVI веке. Сначала они были зависимы от Испании, потом от Великобритании. А в 1974-м жители страны приняли решение об отделении от соседнего Кирибати и еще через четыре года - получили независимость.

Но независимое государство может не дожить до своего столетия: Тувалу постепенно уходит под воду. В периоды приливов под водой оказываются до 40 процентов столичного округа. По прогнозам, к концу столетия океан поглотит его целиком.

Чтобы государство не ушло в небытие, правительство решило сделать копию Тувалу в метавселенной. Такое заявление сделал глава МИД страны Саймон Кофе, сообщает Вокруг света.

«Идея в том, чтобы продолжать функционировать, как государство, сохранять наши культуру, знания, историю в цифровом пространстве», - поделился Саймон Кофе.

Правительство считает, что создание цифровой версии позволит Тувалу продолжать остаться полноценным государством, даже если его не будет на карте Земли. Подробностей создания цифрового Тувалу пока не раскрывают.

Ранее планами по созданию своих метавселенных поделились Барбадос и Южная Корея.