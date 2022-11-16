МИД Венгрии: Польша инициировала созыв Совета НАТО по статье 4 основного договора

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО по статье 4 основного договора после падения ракет в селе Пшеводув.

16 ноября глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что Польша инициировала созыв Совета НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после падения двух ракет в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной.

Сийярто также отметил, что Польша не может сказать чья ракета упала на территории Люблинского воеводства, в настоящее время на месте инцидента продолжается расследование.