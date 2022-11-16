МИД Венгрии: Польша инициировала созыв Совета НАТО по статье 4 основного договора
2022-11-16 12:02
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО по статье 4 основного договора после падения ракет в селе Пшеводув.
16 ноября глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что Польша инициировала созыв Совета НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после падения двух ракет в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной.
Сийярто также отметил, что Польша не может сказать чья ракета упала на территории Люблинского воеводства, в настоящее время на месте инцидента продолжается расследование.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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