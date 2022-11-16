Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Польши Збигнева Рау, Варшава намерена потребовать созыва совета НАТО по поводу падения ракет на территории Польши.

По словам Сийярто, Польша созывает совет НАТО на основе четвертой статьи основного договора Североатлантического альянса. В ней говорится, что если какое-либо государство — член НАТО чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно вправе проводить консультации с другими странами — членами в рамках Североатлантического альянса.

При этом министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что речь о применении пятой статьи, которая предусматривает коллективный вооруженный отпор в случае посягательства на территорию любой страны – члена НАТО, речь пока не идет.