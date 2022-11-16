AP: беспилотник с бомбой атаковал нефтяной танкер Pacific Zircon у берегов Омана
2022-11-16 12:13
Издание Associated Press утверждает, что нефтяной танкер Pacific Zircon был атакован с помощью дрона со взрывчаткой.
Американская газета Associated Press уведомляет, что недалеко от берегов Омана перевозивший нефть танкер Pacific Zircon подвергся нападению неопознанного беспилотного летательного аппарата, который сбросил взрывчатку на палубу судна. К текущему моменту причастные к инциденту ещё не установлены.
По данным AP, корабль Pacific Zircon используется дислоцированной в Сингапуре фирмой Eastern Pacific Shipping и принадлежит предпринимателю из Израиля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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