Финляндия допустила закрытие воздушного пространства Украины
2022-11-16 12:17
Глава МИД Финляндии сообщил о возможном закрытии воздушного пространства Украины.
16 ноября РИА Новости сообщили, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил на брифинге для журналистов, что после ЧП в Польше Финляндия намерена рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Украины.
Польские СМИ накануне вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны не далеко от украинской границы, в польском МИД сначала заявили, что ракета произведена в России, а после президент Польши Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала.
Опубликовано: Елена Калиновская
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