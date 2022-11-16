Финляндия допустила закрытие воздушного пространства Украины

Глава МИД Финляндии сообщил о возможном закрытии воздушного пространства Украины.

16 ноября РИА Новости сообщили, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил на брифинге для журналистов, что после ЧП в Польше Финляндия намерена рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Украины.

Польские СМИ накануне вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны не далеко от украинской границы, в польском МИД сначала заявили, что ракета произведена в России, а после президент Польши Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала.