Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше
2022-11-16 12:30
Джо Байден утверждает, что падение ракеты в Польше произошло из-за работы ПВО Украины.
16 ноября американская газета Reuters сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран "Большой Семёрки", заявив им о том, что падение ракеты на территории Польши вызвано работой систем противовоздушной обороны вооружённых сил Украины.
Заявление Байдена совпадает с позицией Министерства обороны России, которое подчёркивает, что упавшая на польских территориях ракета является снарядом украинских систем ПВО С-300.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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