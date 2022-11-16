Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше

Джо Байден утверждает, что падение ракеты в Польше произошло из-за работы ПВО Украины.

16 ноября американская газета Reuters сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран "Большой Семёрки", заявив им о том, что падение ракеты на территории Польши вызвано работой систем противовоздушной обороны вооружённых сил Украины.

Заявление Байдена совпадает с позицией Министерства обороны России, которое подчёркивает, что упавшая на польских территориях ракета является снарядом украинских систем ПВО С-300.