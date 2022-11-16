Reuters: Байден сообщил НАТО и G7, что в Польше упали ракеты средств ПВО Украины
2022-11-16 12:46
Президент США Джо Байден заявил НАТО и G7, что в Польше упали две ракеты средств противовоздушной обороны Украины.
16 ноября информационное агентство Reuters, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщило о том, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден проинформировал лидеров G7 и Североатлантического альянса о непричастности Российской Федерации к падению ракет на территории Польши.
Байден заявил, что упавшие вчера, 15 ноября 2022 года, в польском селе Пшеводув ракеты являются элементами украинской системы противовоздушной обороны, а не боеприпасом российской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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