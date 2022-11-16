Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США

Как заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, эти страны также способствуют подрыву ключевых демократических институтов США и верховенства закона.

Это заявление глава ФБР сделал в ходе своего выступления на слушаниях в палате представителей. Как полагает Кристофер Рей, такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона.

Также Рей заявил, что наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности, а также инноваций и идей Соединенных Штатов Америки представляет КНР. Рей отметил высокую обеспокоенность Федерального бюро расследований в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны Китая, включая сбор и похищение персональных данных американцев, включая использование популярной социальной сети TikTok.