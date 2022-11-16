Песков: США сдержанно отреагировали на падение ракеты в Польше
2022-11-16 12:55
Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил о сдержанной реакции Вашингтона на падение ракеты в польских землях.
16 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осудил позицию Варшавы, которая растиражировала информацию о падении якобы российской ракеты на территории Польши без должного расследования инцидента. По мнению Пескова, польское правительство должно быть более рассудительным, поскольку подобная риторика провоцирует русофобски настроенные страны на агрессию.
Также Дмитрий Песков отметил сдержанную реакцию правительства Соединённых Штатов на падение ракеты в польских территориях, подчеркнув, что упавший снаряд не принадлежит России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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