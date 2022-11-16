Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой
Президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО, сообщает Reuters.
Ранее в среду агентство AP сообщило от анонимных источников в органах власти США, что предварительные выводы показывают, что "во вторник в Пшеводове взорвалась украинская ракета ПРО, которая была выпущена в сторону ракеты, летевшей из России, и по ошибке попала на польскую территорию".
Источник в НАТО сообщил, что президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и партнерам по НАТО , что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО.
В Минобороны России заявили в среду, что удары по Украине 15 ноября наносились не ближе 35 км от польской границы, сообщает РИА.
Президент члена НАТО Польши ранее заявил, что у Польши нет конкретных доказательств того, кто выпустил ракету, поразившую польскую территорию недалеко от границы с Украиной.
Опубликовано: Николай Скира
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