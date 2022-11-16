Замглавы ВГА Херсонской области Губарева пропала в Геническе

Федорова рассказала, как пряталась в туалете от Трампа, который был зол на нее

Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова вспомнила, как отказалась от почетного титула и вынуждена была прятаться от Дональда Трампа, который в то время владел конкурсом красоты в США.

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