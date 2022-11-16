Замглавы ВГА Херсонской области Губарева пропала в Геническе

APS
2022-11-16 13:11

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева пропала, о чём сообщил её супруг.

В среду днём муж заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерины Губаревой сообщил, что его супруга пропала вечером 15 ноября. Последний раз женщину видели возле здания правительства Херсона, которое временно расположено на территории города Геническ.

Примечательно, что ранее стало известно и гибели прежнего замглавы администрации Херсона Кирилла Стремоусова, который умер в автомобильной аварии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей