Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с восьмидесятилетием
2022-11-16 13:21
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не станет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с восьмидесятым днём рождения.
Днём среды глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков провёл плановую встречу с представителями российских СМИ, где получил вопрос о том, планирует ли Владимир Путин поздравить президента США Джо Байдена с днём рождения. По словам Пескова, у Путина нет подобных планов.
Известно, что 20 ноября Джозеф Байден должен отметить свой восьмидесятый день рождения, став самым старым президентом Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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