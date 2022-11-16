Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с восьмидесятилетием

APS
2022-11-16 13:21

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не станет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с восьмидесятым днём рождения.

Днём среды глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков провёл плановую встречу с представителями российских СМИ, где получил вопрос о том, планирует ли Владимир Путин поздравить президента США Джо Байдена с днём рождения. По словам Пескова, у Путина нет подобных планов.

Известно, что 20 ноября Джозеф Байден должен отметить свой восьмидесятый день рождения, став самым старым президентом Соединённых Штатов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей