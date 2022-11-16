Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации ОБСЕ
Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации Организации по безопасности и европейскому сотрудничеству (ОБСЕ), сообщает радиостанция RMF FM.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 24-26 ноября в Сейме и Сенате Республики Польша.
Как выяснил корреспондент RMF FM, "парламентарии из России не будут въезжать в Польшу, в том числе, из-за санкций, действующих во многих сферах контактов Запада и Москвы".
Это в том числе ограничения на выезд россиян в некоторые страны Евросоюза. Членам делегации также предупредили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной.
Ожидается, что это решение затронет нескольких депутатов, которые должны были прибыть на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября.
Опубликовано: Николай Скира
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