Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации ОБСЕ

Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации Организации по безопасности и европейскому сотрудничеству (ОБСЕ), сообщает радиостанция RMF FM.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 24-26 ноября в Сейме и Сенате Республики Польша.

Как выяснил корреспондент RMF FM, "парламентарии из России не будут въезжать в Польшу, в том числе, из-за санкций, действующих во многих сферах контактов Запада и Москвы".

Это в том числе ограничения на выезд россиян в некоторые страны Евросоюза. Членам делегации также предупредили, что их приезд в Польшу ﻿нарушит принцип солидарности с Украиной.

Ожидается, что это решение затронет нескольких депутатов, которые должны были прибыть на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября.