ФСБ задержала польского дипломата за получение взятки в €20 000 за ввоз алкоголя в Россию
Федеральная служба безопасности задержала гражданику Польши, обладающей дипломатической неприкосновенностью, сообщает "Интерфакс".
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщила порталу tvp.info, что дело не касалось польской дипломатии, и женщина не обращалась за помощью в посольство Польши.
Российские агентства сообщили в среду утром, что полька с дипломатическим статусом задержана в России "за получение взятки". Как пояснили, задержанная является сотрудником международной финансовой организации.
Речь идет о Малгожате Бокшнайдер, начальнике отдела стратегического планирования и развития Международного банка экономического сотрудничества.
По данным российских спецслужб, она была задержана с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч евро за оформление фиктивных товаросопроводительных документов с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе товарных партий алкоголя.
ФСБ утверждает, что гражданка Польши был объявлен МИДом России персоной нон грата и в течение недели ей было приказано покинуть Россию.
Портал tvp.info обратился за комментарием по делу к пресс-секретарю МИД Польши, который пояснил, что это дело "никоим образом не относится к посольству Польши в Москве, поскольку ее работодателем Международный банк экономического сотрудничества".
"Госпожа Малгожата Бокшнайдер была освобождена после дачи объяснений и дипломатической неприкосновенности. Ей было приказано покинуть Россию в течение недели. Она не обращалась за помощью в посольство Польши", — объясняет Ясина.
Опубликовано: Николай Скира
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