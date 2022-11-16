ФСБ задержала польского дипломата за получение взятки в €20 000 за ввоз алкоголя в Россию

Федеральная служба безопасности задержала гражданику Польши, обладающей дипломатической неприкосновенностью, сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщила порталу tvp.info, что дело не касалось польской дипломатии, и женщина не обращалась за помощью в посольство Польши.

Российские агентства сообщили в среду утром, что полька с дипломатическим статусом задержана в России "за получение взятки". Как пояснили, задержанная является сотрудником международной финансовой организации.

Речь идет о Малгожате Бокшнайдер, начальнике отдела стратегического планирования и развития Международного банка экономического сотрудничества.

По данным российских спецслужб, она была задержана с поличным при получении взятки в размере 20 тысяч евро за оформление фиктивных товаросопроводительных документов с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе товарных партий алкоголя.

ФСБ утверждает, что гражданка Польши был объявлен МИДом России персоной нон грата и в течение недели ей было приказано покинуть Россию.

Портал tvp.info обратился за комментарием по делу к пресс-секретарю МИД Польши, который пояснил, что это дело "никоим образом не относится к посольству Польши в Москве, поскольку ее работодателем Международный банк экономического сотрудничества".

"Госпожа Малгожата Бокшнайдер была освобождена после дачи объяснений и дипломатической неприкосновенности. Ей было приказано покинуть Россию в течение недели. Она не обращалась за помощью в посольство Польши", — объясняет Ясина.